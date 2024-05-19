Samanyolu Haber /Dünya / Libya'da milletvekili kaçırıldı /19 Mayıs 2024 10:27

Libya'da milletvekili kaçırıldı

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin üyesi İbrahim ed-Dırisi'nin bulunması için soruşturma çağrısında bulunuldu.

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Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) üyelerinden Milletvekili İbrahim ed-Dırisi'nin Bingazi kentinde kaçırıldığı bildirildi. TM'den yapılan yazılı açıklamada, Milletvekili Dırisi'nin Bingazi'de kaçırılması hadisesinin endişeyle takip edildiği belirtildi. Dırisi'nin bulunması için güvenlik güçlerinin çaba sarf etmesi istenilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatılması için savcılığa çağrıda bulunuldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre açıklamada, milletvekili Dırisi'nin kim tarafından kaçırıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
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