Samanyolu Haber /Dünya / Zelenskiy: 'Rusya'nın saldırıları artabilir' /19 Mayıs 2024 10:40

Zelenskiy: 'Rusya'nın saldırıları artabilir'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Harkov’da elde ettikleri son kazanımların ardından ülkesinin kuzey doğusuna yönelik saldırılarını daha da artırabileceğini söyledi.

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Zelenskiy, askeri personel ve moralleri konusunda sorunlar olduğunu kabul ederken, mevcut askeri birliklerin bir kısmının boş olduğunu belirtti.

AFP haber ajansına konuşan Zelenskiy, ülkenin hava filosunun yetersiz olduğunu ifade etti ve müttefiklerin daha fazla hava savunma ve savaş uçağı göndermesi çağrılarını yeniledi.

Ukrayna'nın hava kabiliyetleri hakkında bilgi veren Zelenskiy, “Bugün Ukrayna'yı savunmak için ihtiyacımız olanın yaklaşık yüzde 25'ine sahibiz” dedi.

Ukrayna lideri Rusya’nın hava üstünlüğüne sahip olmaması için kendi filolarında 120-130 modern uçağın bulunması gerektiğini dile getirdi.
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