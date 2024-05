Dolarda nisan depremi

Bu yıl ABD dolarında yaşanan yükseliş geçen ay tersine döndü. ABD'de yüzde 3,4'e gerileyen yıllık enflasyonun Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi için daha fazla alan sağlayacağı beklentisi, rüzgârın tersine dönmesinde etkili oldu.







Dolardaki zayıflama, hisse senedi piyasalarının da bu hafta rekor seviyelere çıkmasına yardımcı oldu.





Sözcü'nün haberine göre bu hafta tüketici enflasyonunun tahminler doğrultusunda gerilemesinin ardından dolar endeksi 2024 yılının ilk düşüş ayını geçirdi. Endeks yıl başından nisan ayı ortasına kadar değer kazanmıştı.





Enflasyon aylardır beklenenden yüksek seyrediyordu. Beklentiler doğrultusunda gelen bu rakam, Fed'in bu yıl faizleri fazla düşüremeyeceği, hatta fiyat artışını kontrol altına almak için tekrar yükseltmek zorunda kalabileceği yönündeki korkuların yatışmasına yardımcı oldu.





'FED HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ'



Bank of America'nın döviz stratejisi başkanı olan Athanasios Vamvakidis, "Fed fiyatlaması şu anda piyasalarda her şeyden daha önemli. Bu hafta açıklanan enflasyon verileri yeni bir faiz artırımının masadan kalktığı anlamına geliyor. Şimdi faiz indirimine başlamaları an meselesi" dedi.





Société Générale'in döviz stratejisti olan Kit Juckes, "Bence bir dönüm noktasındayız ama belirsiz bir süre daha burada oyalanacağız. Dolar boğasının bir sonraki yükseliş için argümanları azalıyor" dedi.





FAİZ HESAPLARI DEĞİŞTİ

ABD'de enflasyonun hem şubat hem de mart aylarında yükselmesiyle yatırımcıların faiz hesapları değişmişti. Bu durum yatırımcıların faiz indirimi bahislerini büyük ölçüde azaltmasına yardımcı olurken, risk fonları da yeniden canlanan dolara karşı düşüş beklentilerini azaltmıştı





Ancak çarşamba günkü verinin ardından, yatırımcılar Fed'in bu yıl iki çeyrek puanlık faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini artırdı. Böylece dolar çarşamba günü yılın en kötü gününü yaşadı. Dolar endeksinin nisan ayında yaşadığı aylık düşüş yüzde 1,4 oldu.





TL NİSANDA DEĞERLENDİ

Nisan ayında döviz piyasasında dikkat çeken bir diğer hareket de Türk lirasından geldi. Dolar endeksindeki düşüşün yanında TL varlıklarına dönük yabancı ilgisi nedeniyle nisan ayında TL'nin değeri arttı.





TL, mart ayında dolar karşısında yüzde 3,5 ile Temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. TL, mayıs ayının bugüne kadarki bölümünde de yatay seyretti.