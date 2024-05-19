AKP'li vekiller yasaktan rahatsız, onlar da TV'ye çıkmak istiyor

AKP milletvekilleri, Meclis'in daha etkin bir şekilde işlemesi için çeşitli öneriler sunuyor. Bu öneriler arasında komisyon çalışmalarının kalitesinin artırılması, kanun yapma sürecinin güçlendirilmesi, daha fazla milletvekilinin katılımının sağlanması ve Meclis kürsüsünün daha etkin kullanılması gibi konular öne çıkıyor.





Ayrıca, AKP'li milletvekillerinin zaman zaman yaptığı farklı açıklamalar partide 'oy kaybı' endişesiyle yasaklanıyor. TV'lere çıkıp konuşma hakkı belirli isimlerle sınırlı kalıyor. Bu sansürden rahatsız olan milletvekilleri medya ile ilişkisinin güçlendirilmesi ve farklı medya platformlarında aktif bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurguluyor.







Bu değişim sadece parti yönetimi ile sınırlı kalmayabilir; aynı zamanda kabine ve Beştepe bürokrasisinde de değişiklikler olabilir. Parti içindeki bu dinamizmin, AKP'nin gelecek dönemdeki politika ve performansında nasıl bir etki oluşturacağını takip etmek önemli olacak.