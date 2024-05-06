Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanlığı uçağındaki gazeteciden "tasarruf" tepkilerine cevap /06 Mayıs 2024 14:18

Cumhurbaşkanlığı uçağındaki gazeteciden "tasarruf" tepkilerine cevap

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı Cumhurbaşkanlığı uçağında seyahat etmesine tepki gösterenlere "Höst" diyerek yanıt verdi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meksika ve Küba'ya yönelik resmi ziyaretlerini TBMM heyetiyle birlikte takip eden Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meksika ve Küba'ya yapacağı resmi ziyaretleri takip etmek için Cumhurbaşkanlığı uçağında seyahat etti.

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Uçakla birlikte fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Pazarcı ""Wasington'da yakıt ikmalindeyiz. Henüz Meksika'ya, hedefe ulaşamadık" ifadesini kullandı.

Pazarcı'nın paylaşımına "AK Parti ders almamış anlaşılan, Tasarruf tedbirleri size yok değil mi?" yorumu geldi.

Pazarcı gelen yorumu ":)) Höst, Türkiye dünyadan tecrit mi olsun?" diyerek cevapladı.

Pazarcı devam eden tepkilere yine gülerek yanıt verdi.

Pazarcı şunları kaydetti:

"Devlet işidir bu. Helaldir helal.

Dolmuş buraya müsilajlar yine... Ülke ve millet yararına ne varsa kirletmek işleri! 'Gezin efendiler' diyorlar... :)) Gezecek olsak burada ne işimiz var? Parlamento heyeti bu. Aramızda CHP'li vekil de bulunuyor. Uluslararası bir toplantıda Türkiye'nin de söyleyecek sözü var."
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