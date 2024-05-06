SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Rusya Savunma Bakanlığı’nın son verilerine göre Rus birlikleri kuzey cephesinde ilerleme kaydediyor.





Donetsk yönünde, Rus birlikleri Krasnogorovsky refrakter fabrikasının topraklarının çoğunun kontrolünü ele geçirdi. Ayrıca Rus Silahlı Kuvvetlerinin Georgievka'nın orta kesiminde ve Pobeda'nın güneyinde önemli ilerleme kaydettiği de öğrenildi.





Ruslar ayrıca Donets - Donbass ve Krasnoe'nin güneydoğusunda, bitişik orman kuşaklarındaki kontrol bölgesini genişlettiler.





Bahmut yönünde, Rus birlikleri Seversky Kanalı bölgesindeki Stupki-Golubovskie rezervine yerleştiler.





Avdeevsky yönünde Rus Silahlı Kuvvetleri, Kalinovo yönünde taarruzun önünü açan Arkhangelskoye'yi ele geçirdi.





Rus Silahlı Kuvvetleri, Georgievka'nın merkezinde ve Pobeda bölgesinde ilerlemeye devam ediyor, Pobeda köyüne giden bir orman kuşağını ele geçirdi.





Çasov Yar Yönü





Çasov Yar civarında Rus Silahlı Kuvvetlerinin saldırı eylemleri devam ediyor. Şehrin kuzey kanadında, Ukrayna ordusu Grigorovka ve Kalinovka üzerindeki kontrolü dikkate alındığında, Rusların Ukraynalıların karşı saldırıları ihtimali olduğu için doğrudan şehre ilerlemesi henüz mümkün değil.





Güneydoğuda Ivanovsky ile Kleshcheevka arasında Rus Silahlı Kuvvetlerinin ilerleyişi var. Ukrayna tarafından yayınlanan görüntülerde eski Artemovsk havaalanının batı eteklerinden Kleshcheevka'nın kuzeyindeki ormana kadar olan orman kuşağı Rus birliklerinin kontrolüne girdi.





Novomikhailovka'nın ele geçirilmesinden sonra kısa bir operasyonel duraklamanın ardından Rus Silahlı Kuvvetleri, yerleşim civarındaki yerel saldırı operasyonlarına yeniden başladı. İnternette yayınlanan görüntülerde Rus Silahlı Kuvvetlerinin küçük zırhlı gruplarla çok sayıda saldırı yaptığı görülüyor.





Odessa yine hedefte





Rus füzelerinin hedefinde yine Odessa vardı. Odessa bölgesindeki Velikodolinskoye'deki bir askeri tesis vuruldu.





Dnepropetrovsk bölgesindeki Pavlogradskaya-330 enerji merkezi de dahil olmak üzere, Ukrayna Ordusu tarafından kontrol edilen bölgedeki birçok hedef füzelerle vuruldu.





Kırım'da 4 ATACMS füzesi imha edildi





Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna cephe gerisine füze saldırılarına devam ederken, Ukrayna ATACMS balistik füzeleriyle Kırım'a saldırılarına devam ediyor.





Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'a Amerikan yapımı ATACMS uzun menzilli füzeler kullanılarak saldırı düzenlendiğini bildirdi. Bakanlığa göre hava savunma sistemleri dört mermiyi imha etti. Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.