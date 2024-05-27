Samanyolu Haber /Gündem / Salmonella taşıdığı anlaşılan etler vatandaşa mı yedirildi? /27 Mayıs 2024 18:20

Salmonella taşıdığı anlaşılan etler vatandaşa mı yedirildi?

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ukrayna'dan ithal edilen etlerde salmonella tespit edildiğini açıklayarak, bu etlerin halka satılıp satılmadığını sormuştu. Et ve Süt Kurumu'ndan konuya dair açıklama geldi.

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CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ukrayna'dan ithal edilen etlerde salmonella tespit edildiğini açıklayarak, bu etlerin halka satılıp satılmadığını sormuştu. Et ve Süt Kurumu'ndan konuya dair açıklama geldi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Et ve Süt Kurumu yurt dışından ithal edilen bazı etlerin salmonella testlerinin pozitif çıktığı ve bu ürünlerin imha kararı alındığını açıkladı.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya Ukrayna'dan ithal edilen karkas ette salmonella tespit edilmesi üzerine halka bu etlerin satılıp satılmadığını sordu. Et ve Süt Kurumu cevapladı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) ‘kurumun piyasa regülasyonu kapsamında yurt dışından canlı hayvan ve karkas et alımı gerçekleştirildiğini belirterek, ithal edilen etlerin yurt içine girişlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol muayenesi için numune alındığı, 9 Mayıs’ta yapılan mikrobiyolojik analizlerde de bir parti üründe hijyen standartlarına aykırı sonuçlar elde edildiğini açıkladı.

"ETLERİN İMHASINA KARAR VERİLDİ"
Laboratuvar sonucu etlerin salmonella pozitif olduğu ve imha edileceği duyuruldu.

Açıklamada söz konusu etlerle ilgili şunlar kaydedildi:

“Söz konusu etler komisyonumuz tarafından reddedilerek yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekilmiştir. Firma itirazları doğrultusunda etler dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alınmıştır. Yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve etlerin imhasına karar verilmiştir. İmha sürecinin tamamlanması için yüklenici firma temsilcisi beklenmektedir. Bahse konu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılması veya satışı söz konusu değildir. Kamu güvencesiyle yapılan et ve canlı hayvan ithalatının tüm süreçlerinde yüksek hijyen standartları uygulanmakta ve halk sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Piyasa regülasyonunu etkisizleştirme ve dezenformasyon amaçlı haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz.”
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