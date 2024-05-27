Samanyolu Haber /Gündem / İliç'te bir toprak kayması daha meydana geldi /27 Mayıs 2024 18:32

İliç'te bir toprak kayması daha meydana geldi

13 Şubat 2024'te toprak kayması yaşanan Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler altın madeninde yeni bir toprak kayması yaşandı.

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İliç'te toprak kayması sonucu toprak altında kalan 5 işçinin cesetlerine ulaşmak için yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması olduğu fark edildi.

Kurtarmada kullanılan vinçler bölgeden uzaklaşırken aynı yerde tekrar büyük bir toprak kayması yaşandı.

'CAN KAYBI YAŞANMAMIŞTIR"
Toprak kaymasının ardından bölgede madencilik faaliyetlerini yürüten SSR Madencilik açıklama yaptı:

"Toprak kayması, 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması ile aynı sahada yaşanmıştır. Bu olay sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmamıştır."

İlçe Belediye Başkanı da toprak kaymasının aynı bölgede olduğunu ancak can kaybı olmadığını duyurdu. Halk TV'nin aktardığı habere göre Erzincan Valisi, AFAD kontrolünde hafriyat kaydırması yapıldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?
Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalarak can vermişti.

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