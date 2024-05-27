Samanyolu Haber /Gündem / İliç soruşturmasında sıcak gelişme! /27 Mayıs 2024 19:31

İliç soruşturmasında sıcak gelişme!

İliç maden faciası kapsamında yürütülen soruşturmada 5 kişi tahliye edildi.

SHABER3.COM

Erzincan İliç'te meydana gelen, 9 kişinin toprak altında can verdiği faciaya ilişkin 12 kişi tutuklanmıştı. Konuya ilişkin Halk TV canlı yayınında konuşan Halk TV muhabiri Ferit Demir, 3 kişinin kusursuz bulunduğunu, 2 kişinin tali kusurlu bulunduğu belirterek 5 kişinin tahliye edildiğini ifade etti.

Demir, "İliç Cumhuriyet Başsavcısı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ODTÜ'den getirilen mühendis ve bilim insanlarından oluşturulan bilirkişi raporunda tutuklu olan 5 kişiden 3'ü kusursuz, 2'si tali kusurlu bulunmuştu. Geçtiğimiz cuma günü İliç Cumhuriyet savcılığının talebi doğrultusunda mahkeme 5 kişi hakkında tahliye kararı verdi" dedi.

NE OLMUŞTU?
Erzincan, İliç’te Çöpler Altın Madeni’ndeki liç yığını 13 Şubat’ta çökmüştü. Felakette 9 kişi toprak altında kalmıştı. Başlayan kayma sonucu 5 milyon metreküp toprak, Sabırlı Deresi yatağına akmıştı.
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