Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşırı sağcı konsere polis engeli /27 Mayıs 2024 19:38

Almanya'da aşırı sağcı konsere polis engeli

Almanya'da aşırı sağcıların bir köyde düzenledikleri konser polis tarafından engellendi, katılanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Sylt Adası'nda benzer bir etkinlik ülkede tepkilere neden olmuştu.

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Almanya'nın Rheinland-Pfalz Eyaleti'nde Mosel'e bağlı Kröv adlı köyde Cumartesi akşamı aşırı sağcılar tarafından düzenlenmek istenen bir konser engellendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eyalet İçişleri Bakanı Michael Ebling, "Şu anda bildiğimiz kadarıyla, çoğu muhtemelen Kuzey Ren-Vestfalya'dan (komşu eyalet) gelen bazı kişiler, orada açıkça aşırı sağcı bir arka planı olan ve aşırı sağcı müziklerin icra edileceği bir konser düzenlemeye çalıştı. Polisimiz bunu engelledi" dedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Sosyal Demokrat Partili (SPD) İçişleri Bakanı eyaletin kamu yayın kuruluşu SWR'ye verdiği demeçte, "Aşırı sağcıların Rheinland-Pfalz'da yeri yoktur" diye konuştu.

Düzenlenmek istenen konserde, yasaklı müzik parçalarının çalınacağı ve anayasa karşıtı sloganların atılabileceği yönünde ihbar alan polis, Cumartesi akşamı konserin düzenlendiği binaya ekipler sevk etti. Çok sayıda polisin katıldığı baskın sonucunda konser başlamadan iptal edildi.

Bild gazetesi baskında yaklaşık 70 polisin görev yaptığını yazdı.

Polis, 20 civarında kişiyi kontrol etti, ayrıca grup tarafından kiralanan binada da arama yaptı.

Binada bulunanların kimlikleri tespit edildi daha sonra serbest bırakıldılar.

Polis, bazı katılımcılar hakkında ise anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanmak, halkı kışkırtmak ve Narkotik Yasası'nı ihlal etmek de dahil olmak üzere çeşitli cezai işlemler başlatıldığını açıkladı.

Sylt Adası'ndaki ırkçı parti infiale neden olmuştu
Almanya'nın kuzeyinde zenginlerin tercih ettiği bir yer olarak bilinen turistik Sylt Adası'ndaki Kampen yerleşiminde çekilen ve geçtiğimiz hafta basına yansıyan görüntüler ülkede tartışmaya sebep olmuştu. 

Bir grup gencin ırkçı sloganlar atarak İtalyan DJ Gigi D'Agostino'nun "L'amour Toujours" şarkısı eşliğinde dans ettiği kısa video internette hızla yayılmıştı.

Videoda gençlerin "Yabancılar dışarı" ve "Almanya Almanlarındır" şeklinde sloganlar attığı duyuluyor. Bu sırada gruptaki bir kişi, bir eliyle Nazi selamı verirken dudaklarına götürdüğü diğer eliyle açıkça Hitler bıyığı yapıyor.
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