251 Şehit Gerçeği'nden yeni viedo: İşte çözülen 69 olay

İktidarın her ortamda dile getirdiği 251 şehit iddialarını mercek altına alan 15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu, bugüne kadar 69 dosyanın akıbetini açıklığa kavuşturdu. Araştırmalarıyla dikkatleri üzerine toplayan Selçuk Adıgüzel yeni yayınladığı videoda çözülen 69 dosyadaki ölümlerin gerçek sebebini bir tablo aracılığı ile özet bir biçimde anlattı.





Adıgüzel ayrıca 15 Temmuz'un yıldönümüne yetişmesini planladığı bir projenin de haberini verdi.





Araştırmacı Adıgüzel'in verdiği bilgilere göre; resmi argümanda 251 şehit iddiası üzerinde ısrar edilmiş olmasına rağmen, günümüz mahkemeleri bile bu vakaların 13'ünde beraat veya takipsizlik vermiş durumda. Yani kişinin ölümünün şehitlikle ilgili olmadığını mahkemeler de teyit etti.





Selçuk Adıgüzel özet olarak verdiği bilgilerde 69 kişinin ölümünün askerle ilgili olmadığını ve ölümlerin gerçek sebeplerini anlattı. Ortaya çıkan bilgiler ise şu şekilde;





- 5 kişi kalp krizi,

-8 kişi araç veya motosiklet kazası,

-5 kişi mermi, şarapnel veya metalik cisim bulunamayan ölümler,

-3 kişi dost ateşi veya askeri envanterde olmayan mühimmat,

-1 kişi 15 Temmuz sonrasında adli olay kaynaklı ölüm,

-1 kişi kazayla kendini vurma,

-10 kişi balistik raporunda mermi çekirdeği ile şüphelilerin silahının eşleşmemesi,

-33 kişi balistik, otopsi, maktulün / şüphelinin konumu, mesafe, mermi yolu gibi nedenlerdin analiziyle veya HTS/Kamera/Olay yeri incelemesi/Elbise incelemesi eksikliği nedeniyle şüpheliye yüklenemeyecek ölümler,

-3 kişi şüphelilerin olay sırasında başka yerde olduklarını ispatladıkları ölümler.













Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:























