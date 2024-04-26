Samanyolu Haber /Gündem / İstiklal saldırısı davasında karar çıktı /26 Nisan 2024 13:45

İstiklal saldırısı davasında karar çıktı

İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı davasında karar çıktı. Bomba düzeneğini caddeye bırakan saldırgan Ahlam Albashır 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 794 yıl hapse çarptırıldı...

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İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırı davasında, bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanması tamamlandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, bombalı saldırının PKK/KCK'nın Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği yer aldı.

İddianamenin kabulünün ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti Albashır’ı "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" ve 6 kişiye karşı “Kasten öldürme” suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Albashır'a ayrıca diğer suçlardan bin 794 yıla kadar hapis cezası verildi.
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