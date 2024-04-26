TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı?

ABD’nin Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok için aldığı “ya sat ya da kapatacağım” yönündeki kararı Türkiye’yi de harekete geçirdi. Türkiye, ABD’nin “vatandaşlarını veri paylaşımına zorladığı, yanlış bilgi ve propaganda içerikleri sunduğu” gerekçesiyle yasaklamak istediği Tiktok ve benzeri uygulamalara karşı önlem alacak.





TÜRKİYE'DE YASAKLANACAK MI?

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; “Birinci Dijital Dünya Savaşları” adı verilen süreçte Çin’in dijital dünyadaki yükselişi de dikkate alınarak, Ankara’da bir, İstanbul’da iki İnternet Değişim Noktası (İDN) kurulacak. İDN’ler sayesinde yurtiçi ve yurtdışından gelen verilerin takibi yapılabilecek. Bu da çare olmazsa Türkiye de TikTok'un yasaklanmasını gündemine alacak.





ABD’nin Tiktok kararının ardından açıklama yapan, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, geçen yıl aralık ayında TikTok temsilcilerinin, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu”nda yaptığı açıklamaların komisyon üyelerini de kamuoyunu da tatmin etmediğini söyledi. Dijital ağların kendi otokontrol mekanizmasının olduğunu ancak bunların yetersiz kaldığını anlatan Yayman, “Halkımız bize şunu söylüyor: ‘Bu TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.



