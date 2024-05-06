Samanyolu Haber /Gündem / Yüzüklerin Efendisi severleri üzen haber /06 Mayıs 2024 08:26

Yüzüklerin Efendisi severleri üzen haber

"Yüzüklerin Efendisi" filminde Kral Theoden, "Titanik" filminde ise Kaptan Edward Smith rolleriyle tanınan İngiliz aktör Bernard Hill, hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

İngiliz aktör Bernard Hill'in menajeri Lou Coulson, aktörün bu sabah öldüğünü açıkladı.

Manchester'da 1944’te doğan Hill, Titanik filminde geminin kaptanı Edward Smith'e hayat vermişti.

Hill, en çok Oscar Ödülü kazanan yapım olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ise Kral Theoden rolünde oynamıştı.

İngiliz aktörün ölüm haberinin ardından sevenleri sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.

Yüzüklerin Efendisi hayranları, filmde ölenlerin ardından söylenen "İyi ol. Git sen, git sen" paylaşımıyla üzüntülerini ifade etti.
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