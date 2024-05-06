Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı /06 Mayıs 2024 22:57

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe, deplasmanda Ali Çamdalı'nın yönetimindeki Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve Bahattin Şimşek'in yönettiği maçta Fenerbahçe birçok pozisyona girmesine rağmen rakip ağları havalandıramadı ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı.

Bu sonuçla birlikte 90 puana ulaşan Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Konyaspor ise 37 puana ulaşarak ligde kalma yarışında kritik bir puan aldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırlarken, Konyaspor sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.


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