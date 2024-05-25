Samanyolu Haber /Spor / Barcelona, teknik direktörü ile yollarını ayırdı /25 Mayıs 2024 09:59

Barcelona, teknik direktörü ile yollarını ayırdı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) kulüplerinden FC Barcelona, teknik direktör Xavi Hernandez'in görevine son verildiğini duyurdu.

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Barcelona Spor Kulübü, 44 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı ile ligde yapılacak son hafta maçının ardından yola devam edilmeyeceğini bildirdi.

Kulüpten yapılan kısa açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, FC Barcelona Başkanı Joan Laporta Xavi Hernandez'e 2024-25 sezonunda A takım antrenörü olarak devam etmeyeceğini bildirdi. Barcelona, Xavi'ye antrenör olarak yaptığı çalışmaların yanı sıra oyuncu ve takım kaptanı olarak eşsiz kariyeri için teşekkür eder ve kendisine gelecekte başarılar diler."

Eski orta saha oyuncusu 2021'de Barcelona'nın başına geçti, 2022-2023 sezonunda LaLiga şampiyonluğu yaşadı.

Ancak bu sezon İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'e yenildi.

Ayrıca Barça, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

Barcelona, bu sezon LaLiga'yı, Real Madrid'in dokuz puan gerisinde, ikinci sırada tamamlayacak.
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