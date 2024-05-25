Rusya: 140 kişiyi IŞİD öldürdü

Rusya, ABD'nin uyarısını dikkate almadı

Rusya, mart ayında Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve 140'tan fazla kişinin ölümüne neden olan saldırıyı IŞİD'in koordine ettiğini açıkladı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, "Hazırlıklar, finansman, saldırı ve teröristlerin geri çekilmesi, Afganistan ve Pakistan'da faaliyet gösteren IŞİD kolu olan Horasan Vilayeti üyeleri tarafından internet üzerinden koordine edildi" dedi.Moskova, 22 Mart'taki ülkenin son yirmi yıldaki en ölümcül terör saldırısıyla ilgili Ukrayna ve Batı'yı sorumlu tutuyordu. IŞİD, saldırının sorumluluğunu birçok kez üstlenmişti.Saldırının Ukrayna bağlantısının olduğunu savunan Bortnikov, "Saldırıyı tamamladıktan sonra teröristlerin Ukrayna sınırına doğru hareket etmeleri için açık talimatlar aldıklarını ve diğer taraftan kendileri için bir 'pencere' hazırlandığını" kaydetti.Bortnikov, "Soruşturma devam ediyor, ancak Ukrayna askeri istihbaratının saldırıya doğrudan karıştığı kesin olarak söylenebilir" dedi.Kamuflaj giymiş silahlı kişiler Moskova'nın dış mahallelerindeki Crocus Belediye Binası'nı basarak binayı ateşe verdi.Afganistan'ın kuzey sınırındaki eski Sovyet cumhuriyeti olan Tacikistan'dan gelen dört saldırgan da dahil olmak üzere bir düzineden fazla şüpheli tutuklandı.Amerika Birleşik Devletleri, mart ayı başında Rusya'yı aşırılık yanlılarının Moskova'da bir konser salonuna saldırı planladıkları konusunda özel olarak uyardığını söyledi.ABD istihbarat yetkilileri katliamdan sonra Amerikan medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalarda Moskova'ya IŞİD'in özellikle Crocus Belediye Binası'na saldırmayı planladığını söylediklerini kaydetti.Bu uyarıları reddeden Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıdan sadece üç gün önce Washington'u "şantaj" yapmakla ve Rusları "korkutmaya" çalışmakla suçladı.