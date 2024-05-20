Samanyolu Haber /Spor / İtalya'da dev buluşma /20 Mayıs 2024 10:57

İtalya'da dev buluşma

Beşiktaş, Jose Mourinho ile İtalya’da buluşacak. Efsane hocayla mali konular ve takım bütçesi görüşülecek.

SHABER3.COM

Jose Mourinho... Futbolun gelmiş geçmiş en ikonik teknik adamlarından biri. Kazandığı 26 büyük kupanın yanı sıra sıra dışı açıklamaları ve olay hareketleriyle de tam bir fenomen. Kendi deyimiyle ‘Special One’ yani özel biri...

Ve Beşiktaş, Mourinho için devrede. İkinci Başkan Hüseyin Yücel’in Portekizli hocayla anlaşmaya yakın olduklarını açıklamasının sonrasında siyah-beyazlıların rotası belli oldu.

Sözcü'den Doğan Gündoğdu'nun haberine göre kafile liderliğini Yücel’in yapacağı bir ekip bu hafta içi Mourinho ile İtalya’da görüşecek. Buluşmada mali konular ve takım bütçesi konuşulacak. Ancak efsane hocayı Fenerbahçe dışında pek çok Suudi ekibi de istiyor.

Yani Beşiktaş yönetimi, görüşmelerin ‘açık artırmaya’ dönmesini istemiyor. Yücel, Mourinho ile prensip anlaşmasına vardıktan sonra kararın yönetim kurulunca alınması hedefleniyor. Teknik heyet bütçesi için sponsorluk düşünülüyor.

HASAN ARAT'IN GÖZDESİ FLICK

Jose Mourinho ismi heyecan yaratırken Başkan Hasan Arat’ın farklı bir isim üzerinde de durduğu belirtildi. Üç-dört hoca adayıyla görüşen Beşiktaş’ta Arat, Hansi Flick’e yoğunlaşıyor.

Bayern Münih’i 2020’de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan, Almanya Milli Takımı’nı bıraktığı Eylül 2023’ten bu yana takım çalıştırmayan 59 yaşındaki teknik adamla anlaşma yolunda olumlu sinyaller geliyor.

Beşiktaş’ın yerli adayları ise Sergen Yalçın ve Nuri Şahin...
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