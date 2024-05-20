İran lideri Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını analiz ettiler: Mayday çağrısı detayı

Öte yandan uluslararası medya kuruluşları İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle bu tür araçların yedek parça ve tamirinin zorlaştığına dikkat çekti.





İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında yaşamını yitirmesinden sonra gözler kazanın sebeplerine çevrildi...Katar merkezli Al-Jazeera'ya konuşan havacılık uzmanı Kyle Bailey kaza sırasında "ciddi bir kontrol edilebilirlik sorunu" olabileceğini söyledi.Bailey, pilotun "mayday" yani acil durum çağrısı yapmadığını vurgulayarak, "Bir helikopterin uçuş ortasında ciddi bir teknik sorun yaşaması halinde pilotun ilk görevi uçağı uçurmak, iletişim ise ikinci planda kalır" dedi.Havacılık uzmanı, "Temelde herhangi bir iletişim görmedik... çünkü pilot muhtemelen helikopteri indirmeye ya da havada tutmaya odaklanmıştı" dedi. Bailey, "Helikopterin iki parça halinde olmasından kuyruk rotorunun büyük olasılıkla kesildiği anlaşılıyor ve bu da ana rotor kanadının kuyruğa çarpmasının bir sonucu olabilir" ifadesini kullandı.Al-Jazeera'ya konuşan uzman, "Bu, pilotun helikopteri indirmek için manevra yaptığı sırada oluşan aerodinamik kuvvetlerden ya da muhtemelen teknik bir sorundan kaynaklanmış olabilir" derken bir diğer ihtimalin de kuyruk rotoru arızası olduğunu vurguladı.Bailey, "Helikopterin saat yönünde ya da saat yönünün tersine 360 derece döndüğü spiral hareketi görürsek, bu kuyruk rotorunun arızalandığını ve kontrolden çıktığını gösterebilir" derken olumsuz hava koşulları ve dağlık arazinin de ölümcül kazaya sebebiyet vermiş olabileceğini söyledi.- Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin ABD yapımI Bell 212 olduğu biliniyor.- Günümüzde adı Bell Textron olan şirket tarafından 1960'ların sonunda geliştirilen helikopterin yeni tasarımında iki turboşaft motor yer alırken bu sayede daha fazla taşıma kapasitesi de elde edildi.- ABD askeri eğitim belgelerine göre helikopter 1971 yılında tanıtıldı ve hem ABD hem de Kanada tarafından kullanılmaya başlandı.- Araç havadan yangın söndürme teçhizatı ve kargo taşımak ve silah monte etmek üzere tasarlandı.- Bu helikopter, pilot dahil 15 kişiyi taşıyacak şekilde yeniden tasarlandı.- Havacılık güvenliğine odaklanan ve kâr amacı gütmeyen Uçuş Güvenliği Vakfı'na göre, bir Bell 212'nin en son ölümcül kazası Eylül 2023'te, özel olarak işletilen bir uçağın Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında düşmesiyle yaşandı.