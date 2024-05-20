Altın fiyatlarına İran etkisi: Tarihi zirvede

İsrail’de kabine değişikliği ve Suudi kralının sağlığının bozulması bölgede yeni jeopolitik belirsizlikleri beraberinde getirirken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi günün en kritik gelişmesi oldu.





Ayrıca Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdulaziz akciğer iltihaplanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.





Altın fiyatları, jeopolitik risklerin artmasının ardından tarihi zirveye yükselirken gümüş de 11 yılı aşkın sürenin zirvesini gördü.ABD enflasyonunda yaşanan yavaşlama Fed'in yakın zamanda politika faizini düşürebileceği beklentilerini artırdı. Bu gelişme de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.Orta Doğu'da jeopolitik risklerin artması, piyasadaki risk iştahını düşürürken güvenli liman talebini artırdı.İsrail muhalefet lideri olan ancak Gazze’ye operasyonlar için kurulan savaş kabinesinde görev alan Benny Gantz 8 Haziran’a kadar Gazze’ye yönelik yeni bir plan ortaya konulmaması durumunda savaş kabinesinden istifa edeceğini duyurdu.Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da olduğu İranlı yetkilileri taşıyan helikopterin enkazı bulundu. İranlı yetkililer Reisi ve Emir Abdullahiyan’ın hayatının kaybettiğini duyurdu.Haftasonu yaşanan gelişmelerin yaratacağı jeopolitik risk ile altın tüm zamanların zirvesine yükseldi.Sabah 9.00 itibariyle altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,3 yükselerek 2,446 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın 2 bin 535 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 131 TL seviyesinden işlem gördü.