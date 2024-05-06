Samanyolu Haber /Dünya / Hamas neye 'evet' dedi? İşte ateşkesin detayları /06 Mayıs 2024 23:03

Hamas neye 'evet' dedi? İşte ateşkesin detayları

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Halil el Hayya, onaylanan ateşkes önerisinin üç aşamadan oluştuğunu dile getirdi. İkinci aşamanın, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini öngördüğü belirtildi.

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Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre Haniye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.

'HER AŞAMA 42 GÜN SÜRECEK'
Anlaşmanın detaylarına ilişkin konuşan Hamas Siyasi Bürosu Üyesi Halil el Hayya, "Kabul ettiğimiz ateşkes teklifi, İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini, zorla yerinden edilenlerin evlerine dönmesini ve esir takasını içeriyor" ifadelerini kullandı.

Katar merkezli El Cezire'ye açıklamalarda bulunan el Hayya, anlaşmanın üç aşamadan oluştuğunu dile getirdi. İlk aşamada, Hamas'ın elinde bulunan her kadın rehine karşılığında 50 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağı, ikinci aşamada ise erkek rehinelerin salıverileceği kaydedildi.  

El Hayya, ikinci aşamanın ayrıca İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini öngördüğünü söyledi. Her aşamanın 42 gün sürmesinin planlandığı belirtildi. 

'ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILAN ÇERÇEVE BU DEĞİLDİ'
Hamas'ın açıklamasının yedi aylık savaşta yeni bir sayfa açtığı aktarılırken, Tel Aviv yönetiminden de ateşkese ilişkin açıklama geldi. İsrailli bir yetkili, Hamas’ın onay verdiği Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisine ilişkin detayları beklediklerini dile getirdi. AFP'ye konuşan üst düzey isim, "Teklifi aldık ve değerlendiriyoruz. Üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve bu değil" ifadelerini kullandı. 

GAZZE'DE HAMAS'IN KARARI SONRASI KUTLAMA
Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, Hamas'ın ateşkes teklifini onayladığını bildirmesinin ardından kutlamalar düzenlendi. Bölgedeki AA muhabiri ve görgü tanıklarına göre, Gazze Şeridi'ndeki Refah, Han Yunus, Deyr el-Belah ve Nusayrat kentleri caddelerinde ve çadır kamplarında Hamas'ın ateşkes önerilerini duyurmasının ardından Filistinliler, havai fişekler ile kutlama yaptı. 
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