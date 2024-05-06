Rusya: İngiltere'ye ait hedefleri vurabiliriz

Rusya, Ukrayna'nın Rusya'yı vurmak için İngiltere tarafından sağlanan uzun menzilli füzeleri kullanması halinde Ukrayna ve Ukrayna dışındaki İngiliz askeri hedeflerine saldırı düzenleyebileceğini açıkladı.







DW Türkçe'nin haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, geçen Perşembe günü gerçekleştirdiği Ukrayna ziyareti sırasında, Kiev'in ülkesi tarafından verilen silahları kullanma hakkına sahip olduğunu ve bununla ilgili karar verme yetkisinin de Ukrayna hükümetinde olduğunu dile getirmişti. Cameron ayrıca, bu silahları nasıl kullanacakları konusunda Kiev'e bir "uyarıda" bulunmadıklarını ifade etmişti.





Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin bu sözlerle çatışmaların "fiilen bir parçası olduğunu" kabul ettiği ifade edildi.







Moskova büyükelçisi çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey'nin Bakanlığı'a çağırıldığı da belirtilerek, "Büyükelçiden, Londra'nın bu tür düşmanca adımlarının kaçınılmaz felaket sonuçları üzerinde düşünmesi istendi ve Dışişleri Bakanı'nın (Cameron) saldırgan ve provakatif açıklamalarını güçlü ve net şekilde reddetmesi çağrısında bulunuldu" ifadeleri yer aldı.





Rusya daha önce, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiliz yöneticilerin de bulunduğu Batılı liderlerin "tehditlerini" gerekçe göstererek yeni nükleer silah tatbikatları planladığını açıklamıştı.





Dünyanın en büyük nükleer cephaneliği Rusya'da

Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle gerçekleşecek tatbikatın amacının, "Stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin savaşa hazır olmalarını sağlamak" olduğu belirtilmişti. Rusya, büyük çoğunluğu Sovyetler Birliği'nden kalmış olan dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip.





Moskova 2022'de Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana defalarca nükleer bombaları devreye sokma tehdidinde bulundu.



