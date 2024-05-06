Yeryüzü Mirasçıları'na Offenbach’ta büyük ilgi

Tecrübeli sunucu Reha Yeprem’in sunduğu programda genç sanatçılar yeteneklerini sergiledi. Sergilenen birbirinden güzel performanslar seyircilerden büyük alkış aldı.







Yakalandığı kanser hastalığı sonucunda hayatını kaybeden KHK’lı öğretmen Fadime Güler’in kaleminden miras bıraktığı “Elveda” şiiri genç sanatçılardan Selma tarafından seslendirilirken izleyiciler gözyaşlarını tutamadı.













Yine bu süreçin başka bir eseri olan “Gurbet- Sen mi Gurbettesin Ben mi?” şiiri Nurefşan tarafından seslendirildi. Bu duygusal eseri dinleyen seyircilerin duygulanıp gözyaşı dökmesi dikkat çekti.





Bu yıl farklı olarak, cezaevlerinde yaşanan trajikomik olayları anlatan skeçler de izleyicilere sunuldu. ‘Bir başka alem’, ‘Kütüphaneci’, ‘ Terörist’ isimli oyunlarla yansıtılan absürtlükler, seyircilerin yüzünde gülümsemeye vesile oldu.





Tanzanya’dan Said’in Müslüm Gürses’in eserini seslendirdiği “İtirazım Var” performansı izleyenleri hayran bıraktı.





Yine bir başka yetenekli öğrenci Çelebi, Gürses’in ‘Biz Babadan böyle gördük’ parçasını kendine has üslubu ile ‘Biz Hocamızdan Böyle Gördük’ şeklinde seslendirmesi büyük beğeni topladı.





Programda , Mozaik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ünal bir konuşma yaparak, sergilenen performansların hakikatin kendisini yansıttığını ifade etti.





Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği program öncesinde Hizmet gönüllüleri tarafından hazırlanan ikramlar ile kermes düzenlendi.





Hep birlikte söylenen “Namın duyulsun” parçası ile program sona erdi. Yeryüzü Mirasçıları Avrupa turuna Varşova, Berlin ABD’nin farklı eyaletlerinde gerçekleştirilecek programlarla yoluna devam edecek.