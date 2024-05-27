Samanyolu Haber /Gündem / MC TV'den frekans değişikliği hakkında çok önemli bilgilendirme! /27 Mayıs 2024 22:47

MC TV'den frekans değişikliği hakkında çok önemli bilgilendirme!

Hotbird uydusunun bazı frekansları yeniden yapılandırması sebebiyle MC TV artık yeni frekanslar üzerinden izlenebiliyor. Ancak bazı MC TV izleyicilerinin yeni frekans üzerinden yayına ulaşamaması sebebiyle MC TV, yayınların nasıl izlenebileceğine dair önemli bir bilgi notu paylaştı.

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MC TV yaptığı açıklamada yeni frekans bilgilerini paylaşırken, yayınlara ulaşılamaması halinde neler yapılması gerektiğini de adım adım anlattı. 

MC TV'nin önemli bilgilendirmesi ise şu şekilde: 

Değerli izleyicilerimiz,

Hotbird uydusunun bazı frekansları yeniden yapılandırması nedeniyle MC TV uydu frekansları da değişmiştir. Elimizde olmayan bu değişiklik nedeniyle bizleri artık yeni frekanslarımız üzerinden izleyebileceksiniz.

YENİ FREKANS BİLGİLERİMİZ:
Hotbird 13E
Frekans: 11075V
Symbol Rate: 30000

Yayınımız halihazırda yeni frekansımızda devam ederken Mayıs ayı sonuna kadar eski frekansımızda yeni frekans bilgilerinin yer aldığı bir bilgi grafiği göreceksiniz. Ay sonu itibarıyla eski frekansımız üzerinden sizinle olan iletişimimiz tamamen kesilecektir.

Bazı izleyicilerimiz yeni frekans üzerinden yayınımıza ulaşamadıklarını bildirdi. Uydu şirketinin bize verdiği bilgide eski uydu alıcılarında bu tarz aksaklıkların olabileceğini, komple bir otomatik kanal taraması yapılması halinde bu aksaklığın aşılabileceğini belirtti. Sorun devam ederse uydu alıcınızın DVB-S2 8PSK modülasyon uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Sorunun çözülememesi durumunda ve merkezi bir anten sistemi kullanılıyorsa Diseqc ayarlarının doğru yapıldığından ve vertikal sinyallerin alınabildiğinden emin olması, gerekirse yetkili bir servisten teknik destek alınmasını önemle rica ediyoruz. 

Görüntüde donma, mozaiklenme gibi problemler ise anten ayarının düzgün yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Benzer şikayetleri olan izleyicilerimizin antenlerini yeniden ayarlamaları sorunu çözecektir.

Selam ve saygılarımızla…
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