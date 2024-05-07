Samanyolu Haber /Dünya / İsrail'den ateşkese ret: Savaş kabinesi 'saldırılara devam' dedi /07 Mayıs 2024 00:22

İsrail'den ateşkese ret: Savaş kabinesi 'saldırılara devam' dedi

Hamas’ın Mısır ve Katar’ın Gazze için ateşkes önerisini kabul etmesinin ardından İsrail Savaş Kabinesi toplandı. Kabinede oy birliği ile Refah’taki saldırılara devam kararı alındı.

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İsrail Devlet televizyonu KAN’ın haberine göre; Hamas’ın Mısır ve Katar’ın Gazze için ateşkes önerisini kabul etmesinin ardından, İsrail Başbakanlık Ofisi, Savaş Kabinesi’nin oy birliği ile Refah’taki saldırılara devam kararı aldığını bildirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, 'Hamas'ın kabul ettiği ateşkes teklifinin İsrail'in taleplerinin uzağında kaldı. Ancak kabul edilebilir anlaşmaya varmak için bir heyet gönderilecek' ifadelerine yer verildi.

AŞIRI SAĞCI BEN-GAVIR'DEN 'SALDIRI' ÇAĞRISI
Öte yanda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın Mısır ve Katar’ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması önerisine onay verdiği açıklamasına rağmen Refah’a kara saldırısı çağrısında bulunmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Hamas'ın oyunlarının tek bir cevabı var: Derhal Refah'a saldırı emri!'' ifadelerini kullanmıştı.


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