İsrailliler de sokakta: 'Barış anlaşmasını imzalayın'

İsrailliler, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından Batı Kudüs'te hükümetlerinden ateşkes anlaşmasını imzalaması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.



İsrailli aktivistler akşam saatlerinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırısını protesto etmek için Batı Kudüs'teki Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu yakınlarında toplandı.



İsrail polisi, Netanyahu'nun evine çıkan yolları demir bariyerler ve güvenlik araçlarıyla kapattı.



İsrailli aktivistler, "Filistinlilerin de hayatları önemlidir", "Ölüm yeter, savaşı durdurun", "Refah'a saldırı=Ölü esirler" yazılı pankart, afiş ve dövizler taşıdı.



İsrailli aktivistlerin gösterileri devam ederken Hamas'ın arabuluculara ateşkesi kabul ettiği açıklaması geldi. Göstericiler, bunun üzerine Batı Kudüs'ün Balfour Caddesi'ndeki Başbakanlık ofisi yakınlarında toplanarak, "Masada anlaşma var kabul et" şeklinde slogan atmaya başladı. İsrailli aktivistlerin gösterisine, yüzlerce kişi katıldı.



Öte yandan İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Hamas'ın ateşkesle ilgili açıklamasının ardından binlerce vatandaşın sokağa döküldüğü aktarıldı. Başkent Tel Aviv'de ana caddeleri kapatan göstericilerin, Gazze'de tutulan esirlerin salıverilmesi talebinde bulunarak "hepsinin geri gelmesini istiyoruz" şeklinde sloganlar attığı aktarılan haberde, göstericiler ile polislerin karşı karşıya geldiği ifade edildi.