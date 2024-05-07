Samanyolu Haber /Gündem / Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu /07 Mayıs 2024 08:25

Tekirdağ'da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Şenol Şirin'in eşi ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

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100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Şirin ailesinden yakınlarının haber alamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Polis ekipleri Cevat Kurtuluş Sokak'taki apartman dairesine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir vasıtasıyla eve giren ekipler, içeride biri çocuk 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Ali Emre Şirin (5), Duygu Şirin (35) ve Şenol Şirin'in (41) silahla vurulduklarını belirledi.

Cenazeler savcının incelemesi sonrası Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Şenol Şirin'in eşi ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.
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