Bir Seçil Erzan vakası daha!

Bir Seçil Erzan vakası haberi de Mersin'den geldi. Tarsus'ta bir okul müdürünün eşi ile birlikte, “değerlendirerek daha yüksek kâr getirmek” iddiasıyla para topladığı ve milyonlarca liralık menfaat elde ettiği bildirildi. Okul müdürünün telkinleri ile bankalardan kredi çeken, evini ve arabasını satan çok sayıda öğretmen olduğu öne sürüldü.





Çok sayıda kişiden para toplayan E.E. ve eşi F.E., bir süre sonra telefonlara cevap vermemeye başladı. Müdür görevine devam etse de parasını talep eden öğretmenlere, “Eşim kaçtı, ben de zor durumdayım” dedi. Müdür ve eşi, mağdur ettiği kişileri, “Hukuki yollara başvurursanız hiçbir şey alamazsınız” diyerek tehdit etti. Bu nedenle çok sayıda mağdurun şikâyetten kaçındığı öğrenilirken tüm varlığını kaybeden öğretmen mağduriyetinin giderilmesi için yaşadıklarını yargıya taşıdı.





BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; okul müdürü ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia eden çok sayıda öğretmenin şikâyeti üzerine MEB’in müfettiş görevlendirdiği öğrenilirken okul müdürünün soruşturma sürecinde görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında onlarca öğretmenin ifadesine başvuruldu.Okul Müdürü E.E., öğretmenlerden oluşan yakın çevresine, elektrik teknisyeni olan ve ticaretle uğraşan eşinin, “Çok güzel yatırımlar yaparak yüksek miktarda kazançlar elde ettiğini” anlattı. Eşinin yatırımları ile lüks ev aldıklarını, tarla sahibi olduklarını ve henüz üniversite öğrencisi olan çocuklarına araba aldıklarını belirten müdür, öğretmenlerin de sisteme dâhil olmasını istedi.Müdürün ve eşinin anlattıklarından etkilenen öğretmenler, birikimlerini E.E.’ye aktardı. Kârın, “aşırı derecede” yükseldiğini anlatan okul müdürünün eşi F.E. ise “daha yüksek oranda yatırım” yapmaları için öğretmenlere telkinde bulunmaya devam etti. Sisteme dâhil olmak isteyen bazı öğretmenler, farklı bankalardan yüksek tutarlı krediler çekerek parayı F.E.’ye gönderdi.Öte yandan MEB’in görevlendirdiği müfettişin de çok sayıda mağduru dinlediği ve okul müdürünün soruşturma sonuçlanana kadar görevinden uzaklaştırılmasını istediği anlatıldı. Soruşturma sürerken E.E, emeklilik talebiyle MEB’e dilekçe sundu. Mağdurlar, onlarca kişiyi dolandırdığını iddia ettikleri okul müdürünün emekli olması durumunda, “Cezadan kurtulacağını” iddia ederek MEB’in soruşturmayı derinleştirmesi gerektiğini vurguladı.Bakanlık soruşturması sonucunda okul müdürüne, “okul değiştirme cezası” verilirken mağdurlar, “Bu ödül bir ceza değil, ödül” diyerek karara tepki gösterdi.