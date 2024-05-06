Beşiktaş'tan transfere dev bütçe!

İşte transfer rotası...





Angel di Maria ve Mario Hermoso için girişimde bulunuldu. İki oyuncu da menajerleriyle birlikte İstanbul’a davet edildi. Borussia Dortmund’la yollarını ayıracak Marco Reus da adaylar arasında. Di Maria’ya Arjantin ve Suudilerden, Hermoso’ya ise Aston Villa’dan teklif var.





Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal’la yeni kontrat yapılması beklenmiyor. Worrall’ın da bonservisi alınmayacak. Utku Yuvakuran’ın da ayrılmasına izin verilecek. Umut Meraş, Svensson, Amartey ve Tayfur Bingöl ayrılmak isterse izin verilecek.







Sözcü'den Doğan Gündoğdu'nun haberine göre Beşiktaş bu sezon üzdüğü taraftarını gelecek yıl mutlu etmeye kararlı. Siyah-beyazlılar dev transfer operasyonunun ikinci ayağına başladı.Devre arasında Muçi ve Al-Musrati için tarihinin en büyük rakamı olan 22 milyon Euro’yu harcayan Hasan Arat yönetimi, yaz transfer döneminde de ayağını gazdan çekmeyecek. İlk etapta belirlenen bütçe 30-35 milyon Euro...Maaş harcaması için farklı bir kaynak oluşturulacak. Ayrıca satılacak oyunculardan gelen para da transfer bütçesine eklenecek.İkinci aşama piyasası olan satışlar. Colley ve Masuaku da satılacaklar listesine eklendi. Aboubakar, Muleka, Oxlade-Chamberlain, Zaynutdinov, Onana, Rosier, Montero ve Hasic’in bonservis katkısı sağlayarak elden çıkarılmasına çalışılacak.