Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'tan transfere dev bütçe! /06 Mayıs 2024 09:41

Beşiktaş'tan transfere dev bütçe!

Ocak ayında 22 milyon Euro harcayan Beşiktaş yazın da ayağını gazdan kesmeyecek. ‘Çürümüş’ kadronun değiştirilmesi için fedakârlık yapılacak. Satılacak oyunculardan gelen para da bütçeye eklenecek.

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Sözcü'den Doğan Gündoğdu'nun haberine göre Beşiktaş bu sezon üzdüğü taraftarını gelecek yıl mutlu etmeye kararlı. Siyah-beyazlılar dev transfer operasyonunun ikinci ayağına başladı.

Devre arasında Muçi ve Al-Musrati için tarihinin en büyük rakamı olan 22 milyon Euro’yu harcayan Hasan Arat yönetimi, yaz transfer döneminde de ayağını gazdan çekmeyecek. İlk etapta belirlenen bütçe 30-35 milyon Euro...

Maaş harcaması için farklı bir kaynak oluşturulacak. Ayrıca satılacak oyunculardan gelen para da transfer bütçesine eklenecek.

İşte transfer rotası...

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİLER

Angel di Maria ve Mario Hermoso için girişimde bulunuldu. İki oyuncu da menajerleriyle birlikte İstanbul’a davet edildi. Borussia Dortmund’la yollarını ayıracak Marco Reus da adaylar arasında. Di Maria’ya Arjantin ve Suudilerden, Hermoso’ya ise Aston Villa’dan teklif var.

KADRO BOŞALTILACAK

Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal’la yeni kontrat yapılması beklenmiyor. Worrall’ın da bonservisi alınmayacak. Utku Yuvakuran’ın da ayrılmasına izin verilecek. Umut Meraş, Svensson, Amartey ve Tayfur Bingöl ayrılmak isterse izin verilecek.

MASUAKU BİLE LİSTEDE

İkinci aşama piyasası olan satışlar. Colley ve Masuaku da satılacaklar listesine eklendi. Aboubakar, Muleka, Oxlade-Chamberlain, Zaynutdinov, Onana, Rosier, Montero ve Hasic’in bonservis katkısı sağlayarak elden çıkarılmasına çalışılacak.
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