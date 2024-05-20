Ali Koç derbi sonrası sahaya indi: Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin

Fenerbahçe Başkanı Koç, kutlamanın ardından yöneticiler ve takımla soyunma odası koridoruna yöneldi. Daha sonra "Haydi işimiz bitti, gidebiliriz" diyen Koç stadı takım otobüsüyle terk etti.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından Ali Koç sahaya çıktı, gergin başlayan maçın sonrasında da olay çıktı.Dev derbide son düdüğün çalmasının ardından futbolcular arasındaki itişmeler büyümeden bitti. Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne gitmesi olayların boyutunu değiştirdi.Soyunma odasından futbolcularla birlikte sahaya dönen Koç, Galatasaraylı yöneticiler ve stat müdürünün engelleme çabasına çok sinirlendi.Fenerbahçe takımı soyunma odasından sonra tekrar sahaya çıkarak galibiyeti taraftarı ile kutladı. Bu esnada futbolcular ve yöneticilerinin tekrar sahaya çıkmaları Galatasaraylı görevliler tarafından engellenmeye çalışılsa da sarı-lacivertliler sahaya girdi ve Fenerbahçe Bayrağı açtı. Futbolculardan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş sahanın ortasında ellerindeki Fenerbahçe Bayrağı'nı havaya kaldırırken, o esnada yan taraflarında arbede yaşandı.Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada uzun süre kavga yaşandı. Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek'in şoförünün darbe aldığı görüldü.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ali Koç'un Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin!" dediği görüldü.Koç ayrıca kendisiyle birlikte yürüyen Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin de yakasına yapışarak "Sus dedim mi susacaksın" diye tepki gösterdi.Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü. Bu sırada polis ekipleri de sahaya girerek olaylara müdahale etti.Futbolcularla birlikte takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sahada yaşanan olayların ardından kendisine tepki gösteren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e de cevap verdi.Tesislerde kameraların karşısına geçen Koç "Aslında bu sadece bir derbi galibiyeti. Bir taraftan da bakarsınız, derbi galibiyetinden öte. Biz bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, hırsızlara gösterdik. Buradan 1-0 ayrılarak umudumuzu son haftaya taşıdık. Hocamızdan, oyuncularımıza milyonlar adına onlara teşekkür etmek istiyorum" dedi."Bir takımı şampiyon yapmak için kurgulamış olduğunuz dizayn, Türk futbolunun tüm dengelerini alt üst etmiştir. Ben bunu en son Haluk Ulusoy yönetiminde görmüştüm" ifadelerini kullan Ali Koç, şöyle devam etti: "(Dursun Özbek'in açıklamaları) Biz iki senedir televizyonlarda düelloya çağırıyoruz. İnsanlar iki kişinin de gerçek kimliğini görsün. Bugün artık geç oldu. Bu ne ucuz kabadayılık. Hafta içinde istediği kanalda buna Galatasaray TV'de dahil çıkalım. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın başkanın cesaretlenmesine sevindim. Bugün daha fazla ayakta tutmayalım onu. Önümüzdeki 5 gece bizi çağırsın ekrana çıkmaya hazırız."