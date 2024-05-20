İran Cumhurbaşkanı helikopter kazasında öldü

İran Cumhurbaşkanı Reisi, helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. İranlı bir yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve dışişleri bakanı, yoğun sis altında dağlık araziyi geçerken helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.



Devlet medyası da İran cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin düşmesinden sonra hayatta kalanların bulunmadığını bildirdi.



Reisi'yi taşıyan helikopterde, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunuyordu.



İran devlet televizyonuna konuşan Ahmad Vahidi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini açıklamıştı.



AZERBAYCAN'DAN DÖNÜYORDU



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki ülke sınırında bir araya gelerek ülkelerinin ortak projesi Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı.



Reisi, burada yaptığı konuşmada, Aliyev'le yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Reisi'nin helikopteri bu açılıştan dönerken kaza yaptı.



ŞİMDİ NE OLACAK?



İran İslam Cumhuriyeti anayasasının 131. maddesine göre, cumhurbaşkanının görevi başında ölmesi halinde, tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen İran Dini Lideri Hamaney'in onayıyla cumhurbaşkanı birinci yardımcısı görevi devralacak.



Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, meclis başkanı ve yargı başkanından oluşan bir konsey, en fazla 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanı için bir seçim düzenlemek zorunda. Mevcut takvime göre ise, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2025 yılında yapılması planlanıyor.