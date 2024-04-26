Litvanya Parlamentosu Ruslara ve Belaruslara kısıtlamaları uzattı









Litvanya Ulusal Televizyonu'nun haberine göre, bu yaptırım kararına 109 milletvekili destek oyu verdi, ikisi aleyhte oy kullandı ve sekizi çekimser kaldı.





Parlamento kararına ilişkin kararın uygulanması için ülkenin Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından imzalanması gerekiyor.





Rusya ve Belarus’a yaptırım uzatma kararına ilave olarak bu ülkelerden tarım ürünlerinin, gübre ve yemlerin Litvanya'ya ithalatının yasaklanması da eklendi.





Daha önce yaptırım paketine kendi ülkelerine üç ayda bir defadan fazla seyahat eden Ruslar ve Belaruslular için oturma izinlerinin iptaline ilişkin bir hükmün eklenmesi önerilmişti; yalnızca Litvanyalı milletvekilleri bu girişimi desteklememişti. Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerini onaylayan veya "toplumun veya devletin çıkarlarına aykırı bilgileri kasıtlı olarak kamuya açık ve sistematik olarak yayan" Rus ve Belarus vatandaşlarını oturma izinlerinden mahrum bırakacak değişiklik de kabul edilmedi.





Mevcut kısıtlamaların bir parçası olarak, Rusların ve Belarusluların Litvanya'ya gelme, Litvanya vizesi ve elektronik ikamet statüsü alma, ülkede gayrimenkul satın alma imkanları önemli ölçüde sınırlanıyor ve oturma izni başvuruları geçici olarak kabul edilmiyor.





Moskova iki Letonyalı diplomatı sınır dışı etti





Rusya Dışişleri Bakanlığı "misilleme tedbiri" olarak iki Letonyalı diplomatı sınır dışı etti





Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Letonya Büyükelçiliği'nin iki çalışanı istenmeyen adam ilan edildi. Dün Letonya'nın Rusya'daki maslahatgüzarı Dace Rutka, Rusya Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine "Letonya'daki Rusya Büyükelçiliği'ndeki iki diplomatın herhangi bir gerekçesi olmaksızın istenmeyen adam ilanıyla bağlantılı olarak güçlü bir protesto" yapıldı.





27 Mart'ta Letonya Dışişleri Bakanlığı, Riga'daki Rus büyükelçiliğinin iki çalışanını 10 Nisan'a kadar ülkeyi terk etmesi gerektiğini ilan etti. Daha sonra Rusya Büyükelçisi Oleg Zikov, "Rusya Büyükelçiliği tarafından uzun süredir yürütülen kabul edilemez ve provokatif kamu iletişimleri" nedeniyle protesto edildi.