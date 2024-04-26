Gürcistan’a “Yabancı Ajanlar” çağrısı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









AP milletvekilleri tarafından 25 Nisan'da ağırlıklı oy çokluğuyla kabul edilen karara göre, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin bu süreçte başlamaması tavsiye ediliyor. Ülkede “yabancı ajanlar” kanunu yürürlükte.





Kararda, Gürcistan'ın "yabancı ajanlar" yasasının AB değerleriyle tutarsız olduğu, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma isteğiyle çeliştiği, ülkenin itibarına zarar verdiği ve Avrupa-Atlantik entegrasyonunu tehlikeye attığı belirtiliyor.





AP ayrıca polisin protestocuları dağıtırken orantısız güç kullanması konusundaki endişelerini de dile getirdi. AP milletvekilleri bu tür vakaların soruşturulması çağrısında bulundu ve ayrıca Avrupa Komisyonu'na Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonuna hazırlık kapsamında sunulan dokuz tavsiyeyi uygulama konusunda kaydettiği ilerlemeyi değerlendirmesini tavsiye etti.





Ayrıca Avrupa Parlamentosu, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin başkanı milyarder Bidzina Ivanishvili'ye karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulundu ve eski Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili'nin "insani nedenlerden dolayı" serbest bırakılmasını talep etti.





“Yabancı ajanlara” ilişkin yasa tasarısı Gürcistan parlamentosunda 17 Nisan'daki ilk oturumda kabul edildi ve o tarihten bu yana ülkede her gün protestolar yaşanıyor. İkinci oturumun bu ayın 30'unda yapılması bekleniyor. Gürcü Rüyası tasarıyı mayıs ortasındaki son ve üçüncü oturumda onaylayabilir. Ülkenin Cumhurbaşkanı Salome Zurabishvili yasayı veto etme sözü verdi.