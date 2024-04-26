ABD üniversitelerindeki İsrail karşıtı protestolar Washington’a ulaştı

Harvard Üniversitesi, New York Üniversitesi ve Austin'deki Texas Üniversitesi dahil ülke genelindeki üniversitelerde benzer protestoların son adresi başkent Washington oldu.



George Washington Üniversitesi (GW) öğrencileri, Georgetown ile başkent çevresindeki diğer üniversitelerden öğrencilerle birlikte Perşembe sabahı erken saatlerde hukuk fakültesi önünde Gazze ile dayanışma amacıyla kamp kurdu.



Öğrenciler, GW'nin İsrail'le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmesini, Filistin yanlısı öğrenci organizatörlerine karşı iddia edilen suçlamaları düşürmesini ve tüm bağış ve yatırımlar konusunda şeffaf olunmasını talep ediyor.



Filistin’de Adalet İçin Öğrenci Birliği’nin (SJP) Instagram’daki paylaşımına göre, GW ve George Mason Üniversitesi, Amerikan Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi, Maryland Üniversitesi, Howard Üniversitesi ve Gallaudet Üniversitesi'nden öğrencilerle birlikte kampın düzenlenmesine yardımcı oldu.



VOA Türkçe’nin izlediği kamp alanındaki gösterilere Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, çevre üniversitelerinden öğretim üyeleri ve personel katıldı.



Protestoculardan ismini vermek istemeyen bir öğrenci, Yahudi olduğunu ancak İsrail hükümetinin masum Filistinliler’e sadece aylardır değil, yıllardır yaptıklarına suç ortaklığı yapamayacağını söyledi.



Göstericiler, “İsrail’le ilişkiler kesilene kadar dinlenmek yok”, “Devrim” ve “Nehirden denize özgür Filistin” benzeri sloganlar attı.



Birçok Filistin yanlısı protestocu bu sloganı bağımsızlık çağrısı olarak görürken Yahudiler, Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki bölgenin tamamının Filistin'in kontrolünde olması anlamına gelen sloganı İsrail'in ortadan kaldırılmasına yönelik “antisemitik” bir çağrı olarak değerlendiriyor.



Kampüs meydanındaki kamp alanının diğer ucunda ise bazı Yahudi öğrenciler tepkilerini İsrail bayrağı açarak gösterdi.



VOA Türkçe’nin konuştuğu Yahudi GW öğrencisi Ethan Kaufman, insanların barışçı protesto hakkını desteklediğini söyledi; ancak protestoların birçoğunda kullanılan sloganların antisemitik olmadığını söylemenin zor olduğu ve Yahudiler’e karşı şiddeti savunduğu düşüncesini paylaştı.



Georgetown öğrencilerinden destek



Sabah erken saatlerde de 150 kadar Georgetown öğrencisi ders bırakarak, GW’daki kampüs gösterilerine katılmak üzere, yaklaşık 4 kilometrelik bir yürüyüş düzenledi.



Yürüyüş öncesi Georgetown’ın ana kampüsünün girişindeki ana meydanda biraraya gelen öğrenciler "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" sloganları attı.



VOA Türkçe’nin konuştuğu SJP üyesi Georgetown öğrencisi Selina al-Shihabi, okulunun İsrail fonlarından vazgeçmesinin yanısıra Arap, Müslüman ve Filistinli öğrencilerin karşılaştığı çoklu ayrımcılıkları ele almak ve Filistinli öğrencilerin 7 Ekim'den bu yana yaşadıkları acılarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bir çalışma grubu kurmasını talep ettiklerini söyledi.



Rafi isimli bir başka öğrenci de Gazze’de yaşananlarla ilgili, “Bunlar insanlığa karşı işlenen akıl almaz suçlar, benim hayatım boyunca gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor, buradaki diğer öğrencilerin de hayatları boyunca gördüklerine benzemiyor. Burada bulunarak sesimizi duyurmak ve üniversitelerin soykırımla olan maddi bağlarını sona erdirmek için elimizden geleni yapmak bizim ahlaki yükümlülüğümüz” diye konuştu.



İki gösteride de kampüs polisi, protestoları izlemekle yetindi. GW’de kampüs dışında da Washington polisi güvenlik önlemlerini arttırdı ve çadır alanına giden bazı yolları trafiğe kapattı.



Polisten şiddetli müdahale



Öte yandan ABD’nin başka üniversitelerindeki gösterilere polis müdahale etti. Kampüslerde yaşanan son çatışmada, Perşembe sabahı New Jersey Princeton Üniversitesi'ndeki protestocu öğrenciler kamp kurmaya başladığında polis memurları hemen müdahale etti.



Boston polisi de Perşembe günü erken saatlerde Emerson College öğrencileri tarafından kurulan Filistin yanlısı bir kampı zorla kaldırarak 100'den fazla kişiyi tutukladı. Polis, Boston şehir merkezindeki üniversitenin yanındaki yürüyüş yolunda bulunan çadırların gece 1'den kısa bir süre sonra kaldırıldığını söyledi. İnternette yayınlanan videolarda kasklı polis memurlarının kolları birbirine kenetlenmiş insanlarla çatıştığı görüldü.



Emerson Perşembe günü dersleri iptal etti ve Boston polisi çatışma sırasında dört memurun hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalara maruz kaldığını söyledi.



Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nde yerel ve eyalet polisi bir kampı dağıtmak için harekete geçti, ancak üniversite protestocuların öğrenci değil dışarıdan gelen aktivistler olduğunu söyledi. Hapishane kayıtlarına göre Emory polisi tarafından tutuklanan 22 kişi kanunsuz davranışta bulunmakla suçlandı.



Bloomington'daki Indiana Üniversitesi’nde bir çadır kampı kuruldu. Ancak polis kalkanları ve coplarıyla protestocuların arasına dalarak bilinmeyen sayıda kişiyi gözaltına aldı.



Northwestern Üniversitesi'nde ise öğrenciler Chicago'nun hemen kuzeyindeki kampüste çadırlar kurarak okulun Filistin yanlısı konuşmacıları koruması ve İsrailli kurumlarla ilişkilerini sonlandırması çağrısında bulundu.



Austin'da yetkililer Çarşamba günü Teksas Üniversitesi ana kampüsünde düzenlenen bir protestoyu engellemekte tereddüt etmedi.



Çevik kuvvet teçhizatlı eyalet otoyol devriye polisleri ve atlı polisler, okulun Austin'deki amiral gemisi kampüsünde düzenlenen bir protestoyu dağıttı; en az 47 kişi tutuklandı.