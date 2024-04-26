Adalet Divanı’ndan Türklere vatandaşlık konusunda karar

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşayan 5 Türkiye kökenli, 1999’da alman vatandaşlığına geçince Türk vatandaşlığından ayrıldılar. Ancak bir süre sonra yeniden Türk vatandaşlığı almak için başvuruda bulundular ve bu nedenle otomatikman Alman vatandaşlıklarını kaybettiler. Bunun üzerine 5 Türkiye kökenli haklarını aramak için mahkemeye başvurdu. DW Türkçe’nin haberine göre, Alman mahkemesi de davacıların Alman vatandaşlığının yanı sıra AB içinde serbest dolaşım ve ikâmet gibi AB vatandaşlık haklarını da kaybetmeleri nedeniyle görüş bildirmesi için konuyu Avrupa Adalet Divanı’na havale etti. Adalet Divanı, AB üyesi olmayan bir devletin vatandaşlığına gönüllü olarak geçen bir kişinin Alman vatandaşlığını kaybedebileceğini, bu yönde Alman kanunlarında yer alan düzenlemenin AB hukukuna aykırı olmadığını açıkladı. Bu durumda AB vatandaşlık haklarının da kaybedileceğinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yapan Adalet Divanı yargıçları, AB’ye üye devletlerin vatandaşlıkla ilgili koşulları kendilerinin belirleyebileceğine işaret etti. Mahkeme, “Bir devletin kendisiyle vatandaşları arasında özel bir bağlılık ve sadakate dayalı ilişkiyi korumak istemesinin meşru olduğuna” hükmetti. Yargıçlar, diğer yandan kişilerin, AB vatandaşlığının kaybedilmesinin kendileri açısından orantısız sonuçlara yol açıp açmadığına dair mahkemelere başvurabilmeleri gerektiğine de vurgu yaptı.





ENGELLER KALKIYOR

Adalet Divanı bu konuda kararını açıkladı ancak Almanya’da koalisyon hükümeti, ‘Modern Vatandaşlık Yasası’ ile çifte vatandaşlığın önündeki engelleri kaldırıyor. Bu yüzden Divan kararının Türkler aleyhine önemli bir etkisinin olması beklenmiyor. Yeni vatandaşlık yasası, haziran ayı sonunda yürürlüğe girecek. Almanya’da çifte vatandaşlığa şimdiye kadar sadece istisnai durumlarda izin veriliyor, Türk vatandaşlığına geçen kişi otomatikman Alman vatandaşlığını kaybediyordu. Yeni düzenlemeyle başka bir vatandaşlığa geçmek isteyen Alman vatandaşları, Alman makamlarından izin almak zorunda olmayacak ve Alman vatandaşlığını da kaybetmeyecek. Aynı şekilde Alman vatandaşlığına geçmek isteyen bir Türk’ün Türk vatandaşlığından çıkması gerekmeyecek.







