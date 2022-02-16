Samanyolu Haber /Gündem / Bir annenin feryadı: Kendime söz verdim artık ağlamayacağım… /16 Şubat 2022 11:58

Bir annenin feryadı: Kendime söz verdim artık ağlamayacağım…

Sokak Kedisi isimli YouTube kanalına konuşan bir annenin ekonominin durumunu gözler önüne serdi

Kendime söz verdim artık ağlamayacağım…

Geleneksel medyanın görmezden geldiği vatandaşın sesi You Tube aracılığı ile yayın yapan kanallardan duyuluyor. Özellikle sokakta halkın nabzını tutan kanallara hergün çok ilginç röportajlar yayınlanıyor. Son zamanlarda ekonomik krizin etkilerini iyice hisseden vatandaşa son enerji faturaları da oldukça ağır geldi. 

AKP'nin en çok oy aldığı Pendik'te sokak röportajı yapan Sokak Kedisi isimli kanal simit satarak geçimini sağlayan bir anneye mikrofon uzattı. Borçlarından dolayı doğal gazının kesik olduğunu ,kirasını da ödeyemediğini söyleyen anne yaşadığı zorlukları anlattı  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Kendime söz verdim artık ağlamayacağım…

Kendime söz verdim artık ağlamayacağım…

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Din Özgürlüğü Kapsamında: İrtidat”

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Z kuşağı 'Cahil Dayıları' hırpalamaya devam ediyor

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'Helalleşme' videosu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

'Her şey boş' videosu AKP'ye kapak oldu

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Bir Firavun yöntemi olarak kutuplaştırma

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

Diplomaktlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK'lı hikayesi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

16 yaşındaki çocuklara ekonomi dersi

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

Alparslan Kuytul'dan zam çıkışı: Tepki gösterilmelidir

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı

AKP'li yönetiler artık dalga geçmeye başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:43