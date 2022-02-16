Bir annenin feryadı: Kendime söz verdim artık ağlamayacağım…





AKP'nin en çok oy aldığı Pendik'te sokak röportajı yapan Sokak Kedisi isimli kanal simit satarak geçimini sağlayan bir anneye mikrofon uzattı. Borçlarından dolayı doğal gazının kesik olduğunu ,kirasını da ödeyemediğini söyleyen anne yaşadığı zorlukları anlattı

Geleneksel medyanın görmezden geldiği vatandaşın sesi You Tube aracılığı ile yayın yapan kanallardan duyuluyor. Özellikle sokakta halkın nabzını tutan kanallara hergün çok ilginç röportajlar yayınlanıyor. Son zamanlarda ekonomik krizin etkilerini iyice hisseden vatandaşa son enerji faturaları da oldukça ağır geldi.