Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı siyasi parti genel başkanlarıyla bir araya geldi. CHP, DSP, HÜDA PAR genel başkanlarının ve MHP temsilcilerinin katıldığı çay sohbetine resepsiyonda bulunmasına karşın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan davet edilmedi. Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan kulis bilgisine göre, YRP yöneticileri Erdoğan’ın Yeniden Refah Partisi’ne yerel seçim nedeniyle 'kırgın ve kızgın' olabileceğini, ancak bu davranışın AKP açısından hezimetin getirdiği büyük bir hata olduğunu, oy veren seçmene de saygısızlık olduğunu söylüyor. AKP'lilerin “Yerel seçimde destekleseydiniz bazı kentleri kaybetmezdik” değerlendirmelerinin çok doğru olmadığına dikkat çeken bir parti yöneticisi sürekli yanlış hesap yapıldığını belirterek, olumsuz sonuçlanan iş birliği görüşmelerinin perde arkasını şöyle anlatıyor:



“Bize 14 Mayıs genel seçiminde yüzde 3 aldınız, bu oyu da Cumhur İttifakı’nın parçası olduğunuz için aldınız, ama yerel seçimde yüzde 1 bile alamazsınız, size nasıl belediye verelim, dediler. Belediye taleplerini reddedip sadece meclis üyesi vermek isteyince iş birliği olmadı. Sonuç, yüzde 1 alamazsınız derlerken yüzde 7’yi bulan oy oranına ulaştık. Bu genel seçim olsaydı 35 vekil çıkarmış olacaktık. Yaşadıkları hezimete gerekçe üretip yeni hatalar yapıyorlar ama seçmen bu davranışları cezalandırmaya devam edecektir.”