İkiz kızlarını 11 yıl arayla doğurdu

Dondurduğu embriyolar sayesinde 11 yıl sonra ikinci kez anne olan Müzeyyen Öztürk, "11 yıl önce doğurduğum kızımın ikizini 2 ay önce kucağıma aldım. Aralarında 11 yaş var ama aslında onlar ikizler. Onlar benim mucizelerim" dedi



Müzeyyen - Engin Öztürk çifti, 17 yıl önce evlendi. Evlendiklerinde 20'li yaşlarında olan çift, 6 yıl anne-baba olmak istedi. Doğal yolla gebelik oluşmayınca doktora başvurdu. Anne-baba olabilmeleri için tek yolun tüp bebek tedavisi olduğu söylendi.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre tüp bebek tedavisiyle 26 yaşında Müzeyyen Öztürk'ün 10 tane sağlıklı embriyosu dondurularak saklandı. Embriyolardan birinin transferiyle gebelik müjdesini alan çift 2013 yılında yani 11 yıl önce kızları Eda'yı kucağına aldı.



Sabah gazetesinin haberine göre; kızları Eda'yı büyüten çift, geçen yıl tekrar çocuk sahibi olmak isteyince tedavilerini yapan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ebru Öztürk'ün kapısını çaldı. 11 yıl önce dondurulan, aynı kalitede uzun yıllar saklanan embriyolarından birinin daha transfer edilmesini istediklerini belirtti.



Embriyo transferinin sağlanmasının ardından gebelik müjdesi verilen çift, geçtiğimiz şubat ayında kızları Neva'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez çocuk sahibi oldu. Üstelik Eda ve Neva, aralarında 11 yaş fark olmasına rağmen ikizlerdi.



Anne Müzeyyen Öztürk, ilk kızları için 6 yıl beklediklerini belirterek, "Eda'ya kavuştuğumuzdaki mutluluğumuzu anlatmam mümkün değil. Tekrar çocuk sahibi olmak istersek diye o yıllarda oluşturulan embriyolarımızı dondurmak istedik. 26 yaşımdaki yumurtalarımla elde edilen embriyolar olduğu için genç, sağlıklı ve kaliteli embriyolardı. Çok şükür ki ikinci kızım Neva da şubat ayında sağlıkla dünyaya geldi. Onlar bizim mucizelerimiz" dedi.