Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsada tarihi gün: Değeri bir günde yüzde 146 arttı /11 Mayıs 2024 11:13

Borsada tarihi gün: Değeri bir günde yüzde 146 arttı

ABD'li biyoteknoloji şirketi Novavax'ın hisseleri bir günde yüzde 146'ya varan artış yaşadı. Pandemi döneminde büyük yükseliş ve çöküş yaşayan şirket, Fransız Sanofi ile yaptığı anlaşma sonrası hızlı yükseldi.

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ABD'li biyoteknoloji şirketi Novavax'ın ABD'de New York Borsası'nda işlem göre hisselerinde dün tarihi bir gün yaşandı.

Fransız ilaç şirketi Sanofi ile Covid-19 ve grip aşılarını ticarileştirmeyi içeren 1,2 milyar dolarlık lisans anlaşması yapıldığı yönündeki haberle birlikte Novavax hisseleri dün gün içinde yüzde 146'ya ulaşan oranda yükseldi.

Önceki günü 4,45 dolarla kapatan ve dün gün içinde 11 doları gören Novavax hisse değeri, günü yüzde 99'luk değer artışıyla kapattı.

ABD borsasında, Türkiye'den farklı olarak günlük düşüş ve yükselişlere dair taban ve tavan oranlar bulunmuyor.

PANDEMİDE ÖNCE UÇTU, SONRA ÇAKILDI

Novavax hisseleri, pandemi öncesinde 4 dolar iken, pandemi döneminde geliştirdiği aşının etkisiyle Ağustos 2021'de 331 dolara kadar yükseldikten sonra aşı üretimindeki gecikmeler ve sonrasında aşı talebindeki düşüşle birlikte çakılmıştı.

Dün duyurulan Sanofi anlaşmasıyla, şirketin çok ihtiyaç duyduğu nakite kavuşacağı yorumları yapıldı.

Ocak 2023'te görevi devralan Novavax CEO'su John Jacobs, anlaşmayla ilgili dün "Bu, şirketimizin tarihinde yeni bir sayfa" ifadelerini kullandı.

2023'te Sanofi'nin toplam geliri 46,2 milyar dolar iken Novavax'ın geliri 984 milyon dolarda kalmıştı.

Sanofi'nin toplam aşı geliri 2023'te 8 milyar dolara ulaşmıştı.
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