İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi!

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde partisinin hezimet yaşamasının ardından yapılan kurultayda koltuğunu Müsavat Dervişoğlu’na devreden İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener günler sonra ortaya çıktı.

Yakın dostları bile ulaşamıyor: Meral Akşener nerede?Yakın dostları bile ulaşamıyor: Meral Akşener nerede?



Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkanlığa seçildiği Olağanüstü Kurultay’ın ardından dinlenmeye çekilen Akşener, ilk kez bir cenazede objektiflere yakalandı.



Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katılan Akşener, cenaze sonrası İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun’un koluna girerek yürüdü.



Kurultayın ardından Akşener’in telefonlara çıkmadığı iddia ediliyordu.

