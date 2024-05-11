Kurban kesecekler dikkat! Cezalarda dev artış

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.



CEZALAR ARTTI



Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 4 bin 810 lira idari para cezası uygulanacak. Geçtiğimiz yıl ceza miktarı 3 bin 36 lira seviyesindeydi.



Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (j) bendi gereğince; toplu kesimler için 464 bin 585 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 11 bin 540 TL idari para cezası Çevre Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında uygulanacak. 2023 yılında bu ceza miktarları sırasıyla 293 bin 188 lira ve 7 bin 283 liraydı.



Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.



Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesinin birinci fıkrasına göre, hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 10 bin 101 TL idari para cezası uygulanacak.



Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirenler 7 bin 216 lira idari para cezasına çarptırılacak. 2023'de bu ceza 4 bin 554 lira seviyesindeydi.