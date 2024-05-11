Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan gizemli paylaşım: 'Maske' detayı...

6 aydır eşi Dilan Polat ile birlikte cezaevinde bulunan Engin Polat Polat uzun süreli sessizliğini ‘maskeli’ bir paylaşımla bozdu.
Polat’ın Instagram hesabından gece saatlerinde evlerinin arka bahçesindeki maske heykelinin fotoğrafı paylaşıldı.
KARDEŞİ DE PAYLAŞTI
Paylaşıma herhangi bir not düşülmezken, ilgili paylaşımı Polat’ın kız kardeşi de hikayesine ekleyerek “Çok özledim” notuyla paylaştı.
NİHAL CANDAN'IN EŞİNDEN DE BENZER PAYLAŞIM
Engin Polat’ın paylaşımıyla yakın saatlerde, benzer bir paylaşımı Nihal Candan’ın gündem olan eşi Faruk Çiçek’in de paylaşması dikkat çekti.