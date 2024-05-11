Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan gizemli paylaşım: 'Maske' detayı... /11 Mayıs 2024 10:46

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan gizemli paylaşım: 'Maske' detayı...

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan gizemli paylaşım.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan ve cezaevinde bulunan Engin Polat‘ın sosyal medya hesabından gizemli bir paylaşım yapıldı.

6 aydır eşi Dilan Polat ile birlikte cezaevinde bulunan Engin Polat Polat uzun süreli sessizliğini ‘maskeli’ bir paylaşımla bozdu.

Polat’ın Instagram hesabından gece saatlerinde evlerinin arka bahçesindeki maske heykelinin fotoğrafı paylaşıldı.



KARDEŞİ DE PAYLAŞTI

Paylaşıma herhangi bir not düşülmezken, ilgili paylaşımı Polat’ın kız kardeşi de hikayesine ekleyerek “Çok özledim” notuyla paylaştı.

NİHAL CANDAN'IN EŞİNDEN DE BENZER PAYLAŞIM

Engin Polat’ın paylaşımıyla yakın saatlerde, benzer bir paylaşımı Nihal Candan’ın gündem olan eşi Faruk Çiçek’in de paylaşması dikkat çekti.

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