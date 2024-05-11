Samanyolu Haber /Spor / Mbappe PSG'den ayrılacağını açıkladı /11 Mayıs 2024 10:05

Mbappe PSG'den ayrılacağını açıkladı

Dünyanın en iyi futbolcularından Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sezon sonu PSG'den ayrılacağını açıkladı. Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.

SHABER3.COM

BirGün'de yer alan habere göre dünyanın en iyi futbolcularından Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla 7 sezon forma giydiği PSG'den sezon sonu ayrılacağını duyurdu.

Pazar günü Parc des Princes'te son kez sahaya çıkacağını açıklayan Mbappe, "Uzun yıllar dünyanın en iyilerinden biri olan, Fransa'nın en büyük kulübünün futbolcusu olma şansını ve onurunu yaşadım. Fransa'dan, Ligue 1'den ayrılmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim ama 7 yılın ardından yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

Mbappe, hangi takıma gideceğini açıklamasa da uzun süredir isminin anıldığı Real Madrid'e tranfser olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gazeteci Fabrizio Romano, Real Madrid ile Mbappe arasındaki sözleşmenin şubat ayından beri hazır tutulduğunu belirtirken Di Marzio ise Real Madrid'in 1 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından transferi açıklayacağını belirtti.

PSG formasıyla tüm kulvarlarda 306 maça çıkan ve 255 gol atan 25 yaşındaki süper yıldız, 6'sı lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa zaferi yaşadı. Dünya Kupasını da kazanan Mbappe, henüz Şampiyonlar Ligi sevinci yaşayamadı.

BBC, şubat ayındaki haberinde Real Madrid'in Mbappe'ye yıllık 15 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme teklif ettiğini, imza parası olarak da 150 milyon euro önerdiğini yazmıştı.

MBAPPE VE REAL MADRİD TEMASI

Kylian Mbappe'nin ismi, 2017'de PSG'ye imza attığı günden beri Real Madrid ile anılıyor. Mbappe'nin Real Madrid'e 2021 yazında, sözleşmesinin bitmesine 1 sene kala katılabileceği yazılmış ancak PSG, Madrid'in teklifini reddetmişti. Mbappe daha sonra yaptığı açıklamada o yaz Madrid ekibine katılmayı talep ettiğini söylemişti.

İki taraf arasındaki en büyük temas ise 2022'de kurulmuştu. PSG ile sözleşmesi sona eren Mbappe'nin Real'e katılmasına kesin gözüyle bakılsa da Mbappe, Paris ekibinin astronomik teklifini kabul etmiş ve 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Mbappe, geçtiğimiz yaz ise 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacağını ve 2024 yazında kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. PSG yönetimi ise Mbappe'nin ya yaz aylarında bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasını ya da sözleşme uzatmasını talep etmişlerdi. Ancak ikisi de gerçekleşmedi ve Mbappe oynamaya devam etti.

Kontratındaki 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan Mbappe'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek.
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