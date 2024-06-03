Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaştan Sinan Oğan'a okkalı soru /03 Haziran 2024 14:30

Vatandaştan Sinan Oğan'a okkalı soru

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda aday olduğu ittifakın aksine Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan o günleri anlatırken Erdoğan'ın sözlerini hatırlatınca vatandaştan beklemediği bir yanıt aldı...

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14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Ata İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan yüzde 5,30 oy alarak üçüncü sırada yer almıştı.

Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla Sinan Oğan, yaptığı bir görüşme sonrası Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamıştı.

Oğan'ı aday gösteren Ata İttifakı bileşenleri ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.


"NİYE GİTTİN DE YAMANDIN O ZAMAN"

Katıldığı bir etkinlikte kürsüye çıkarak o günleri anlatan Sinan Oğan ile bir vatandaş arasında ise ilginç bir diyalog yaşandı.

Kürsüdeki Oğan "Cumhurbaşkanlığı adayları bizi yok saymaya çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanı adayları saydıktan sonra bize gelince 'onu söylemeye bile gerek yok' demişti" ifadelerini kullandı.

O sırada sesi kayıtlara yansıyan kimliği bilinmeyen bir vatandaş Oğan'a "Peki niye gittin de yamandın o zaman ona?" diye sordu.

Beklemediği soru üzerine kısa bir şaşkınlık yaşayan Oğan "Anlatacağım onu da anlatacağım. Bizim veremeyecek hesabımız yok" demekle yetindi.
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