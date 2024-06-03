Ahmet Türk: İktidar kendi kuyusunu kazıyor

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Hakkari’de DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınıp yerine kayyum atanmasını eleştirerek, “Güç kaybettikçe kayyuma başvurarak, kendini ayakta tutmak isteyen bir iktidar var. Kendi kuyularını kazıyorlar bu şekilde davranmakla” dedi.



Kayyum atanmasını bekliyor muydunuz?



- Hukukun, demokrasinin olmadığı bir ülkede her şey bekleyebiliriz. Ama bu kaçıncı? Bu anlayışla nereye götürecekler Türkiye’yi, onu bilemiyorum.



Hakkari Belediye Başkanı'yla ilgili seçilmesine engel oluşturacak bir durum var mıydı?



- Yok canım. Birini almak isterlerse ellerinde itirafçı var. Polis var. İstedikleri gibi kullanıp haklarında dava açılıyor. Görevden alınmayı meşrulaştırmak için yapıyorlar. Yöntem aynı. Değişmeyen bir yöntem yıllardan beri.



Seçimden sonra hava sanki biraz olumluydu.



- Olumlu bir hava yok. Bu üçüncü artık. Kayyumun bir anlamı olmadığı ortaya çıktı. İradesine ipotek koyulduğunda halk her zaman cevabını verdi. Bu şekilde gitmeyeceği gibi bir düşünce vardı herkeste. Bir, iki, üç. “Bundan sonra kayyum atanmaz, üç kezdir denediler” (diye düşünülüyordu) fakat değişen bir şey olmadı.



Siz de yakın zamanda ceza aldınız. Aynı koşullar sizin için de geçerli.



- Bilemiyoruz, nasıl olur. Henüz istinaf var, Yargıtay var. Kesinleşmiş bir ceza yok ki.



Nasıl bir tutum alacaksınız?



- Ankara’dayım, genel merkeze geçeceğim.



Kayyum kararına tepki nasıl seçmeninizde?



- Mutlaka tepki olur. Sonuçta iradesine ipotek konulmuş. Elbette bunun demokratik tepkisini göstermek gerekir.



Geldi gelecek diye bir beklenti var mıydı?



- Kaygılar vardı ama çok da fazla kayyum atanacağını düşünmüyorduk.



Diğer partilerden beklentiniz var mı?



- Demokrasinin olmadığı bir süreçte demokrasiye inanan, halk adına hareket edenlerin elbette ki kendisini göstermesi gerekiyor. İsterse sol parti olsun, isterse sağda olsun. Sonuçta bir seçim yapılıyorsa, halk iradesine başvuruluyorsa, o iradeye saygı duymak gerekir. Muhalefet partileri suskun kalmamalı, demokrasi adına tepki göstermemeli.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti ile ilgili ekleyeceğiniz bir şer var mı?



- Sonuçta yıllardan beri iktidarda, güç kaybettikçe kayyuma başvurarak, kendini ayakta tutmak isteyen bir iktidar var. Halk asla böyle bir anlayışa prim vermez. Aslında kendi kuyularını kazıyorlar bu şekilde davranmakla.