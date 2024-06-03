Kıbrıs'ta sahte diploma soruşturması: MHP'li vekilin talimatıyla 'veriler silindi' iddiası

İddiayı gündeme taşıyan Kıbrıs Postası köşe yazarı Levent Özadam, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Levent UYSAL, sahibi olduğunuz ve diploma skandalıyla çalkalanan okulunuzda dijital bilgilerin silinmesinin sizin talimatınızla verildiğinin konuşulduğunu biliyor muydunuz? Bu arada sizin de okula kayıtlı olduğunuz ve silinen bilgilerin arasında bunun da olduğu iddia ediliyor!”
REKTÖR 'İMZAM SAHTELENDİ' DEMİŞ
Öte yandan KSTU Rektörü İbrahim Levent Timur'un, diplomaların altındaki imzalarının sahtelendiği yönünde ifade verdiği belirtildi.
Özadam, konuya ilişkin köşe yazısında şöyle dedi: “Sayın İbrahim Levent TİMUR, rektörü olduğunuz okulda diploma skandalı patlayınca diplomaların altındaki imzalarınızın sahtelendiği yönünde ifade verdiğinizi duyduk. Yahu en yakınlarınıza bile diplomayı siz kendi elinizle verdiniz insan bir iki tanesini kontrol etmez miydi? Bu konuda ileri soruşturma başlatıldı haberiniz olsun istedik!”