Samanyolu Haber /Dünya / Kıbrıs'ta sahte diploma soruşturması: MHP'li vekilin talimatıyla 'veriler silindi' iddiası /03 Haziran 2024 16:14

Kıbrıs'ta sahte diploma soruşturması: MHP'li vekilin talimatıyla 'veriler silindi' iddiası

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin dijital verilerinin, MHP Mersin Milletvekili Uysal’ın talimatıyla silindiği iddia edildi. Rektör ise imzasının sahtelendiği yönünde ifade verdi.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Kuzey Kıbrıs'taki 'sahte diploma' krizinin odağındaki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin (KTSÜ) dijital verilerinin, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın talimatıyla silindiği ileri sürüldü. Levent Uysal'ın eşi Ece Uysal'ın kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu üniversitenin dijital verilerinin silindiği iddia edildi.

İddiayı gündeme taşıyan Kıbrıs Postası köşe yazarı Levent Özadam, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Levent UYSAL, sahibi olduğunuz ve diploma skandalıyla çalkalanan okulunuzda dijital bilgilerin silinmesinin sizin talimatınızla verildiğinin konuşulduğunu biliyor muydunuz? Bu arada sizin de okula kayıtlı olduğunuz ve silinen bilgilerin arasında bunun da olduğu iddia ediliyor!”

REKTÖR 'İMZAM SAHTELENDİ' DEMİŞ

Öte yandan KSTU Rektörü İbrahim Levent Timur'un, diplomaların altındaki imzalarının sahtelendiği yönünde ifade verdiği belirtildi.

Özadam, konuya ilişkin köşe yazısında şöyle dedi: “Sayın İbrahim Levent TİMUR, rektörü olduğunuz okulda diploma skandalı patlayınca diplomaların altındaki imzalarınızın sahtelendiği yönünde ifade verdiğinizi duyduk. Yahu en yakınlarınıza bile diplomayı siz kendi elinizle verdiniz insan bir iki tanesini kontrol etmez miydi? Bu konuda ileri soruşturma başlatıldı haberiniz olsun istedik!”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kıbrıs'ta sahte diploma soruşturması: MHP'li vekilin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:44:40