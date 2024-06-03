Esma Esad öldü mü; Dünya'nın konuştuğu iddia!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir süredir lösemi tedavisi gören eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi.
Söz konusu iddiaya, Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'nden yalanlama geldi. Al Arabiya'nın aktardığına göre partinin açıklamasında, 'asılsız haberlerin dolaşıma girdiği' belirtildi.
Sosyal medyada yayınlanan açıklamada, 'haberlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği' uyarısı yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanlığı, Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Suriye Devlet Başkanı'nın eşi, beş sene önce göğüs kanserini atlatmıştı.