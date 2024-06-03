Samanyolu Haber /Ekonomi / Enflasyonda 20 ayın zirvesi görüldü: Mehmet Şimşek'ten kritik değerlendirme /03 Haziran 2024 11:24

Enflasyonda 20 ayın zirvesi görüldü: Mehmet Şimşek'ten kritik değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından "En kötüsü geride kaldı" ifadelerini kullandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Şimşek, paylaşımında, “En kötüsü geride kaldı” ifadelerini kullandı.

TÜİK VE ENAG NE AÇIKLAMIŞTI?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, enflasyon, mayısta yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu.
Böylelikle, yıllık enflasyonda 20 ayın en yüksek seviyesi görüldü.

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı verilere göre ise enflasyon, yıllık olarak yüzde 120,66 oranında artarken, aylık artış ise yüzde 5,66 olmuştu.

Şimşek, paylaşımında "Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz” diye yazdı.

Şimşek’in paylaşımının tamamı şöyle:

“En kötüsü geride kaldı! Geçmiş 12 ayın birikimli etkilerini içeren yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi bu ay gördük. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi böylece tamamlandı, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak. Yıllık enflasyon yüksek ihtimalle üçüncü çeyrek sonunda yüzde 50’nin altına gerileyecek. Dezenflasyon öngören piyasa yıllık enflasyonu 12 ay sonra yüzde 33,2, 24 ay sonra yüzde 21,3 bekliyor. Önümüzdeki dönemde beklentiler hedeflerimize daha da yakınsayacak. Mali disiplini güçlendirerek dezenflasyon sürecine verdiğimiz destek artarak devam edecek. Fiyat istikrarına ulaşmak sabır ve zaman gerektiriyor, hedefimize ulaşmakta kararlıyız.”
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