Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'de sular durulmuyor: Bir isim daha istifa etti! /03 Haziran 2024 11:21

İYİ Parti'de sular durulmuyor: Bir isim daha istifa etti!

31 Mart’ta Erzurum Horasan’da Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir partiden istifa etti.

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Yerel seçimlerin ardından genel başkan değişimine giden İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor. Ankara’ya giderek istifasını partinin genel merkezine sunan Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir'in bundan sonraki süreçte "bağımsız" olarak devam etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Özdemir’in seçim sonrası parti teşkilatlarıyla uyum sorunu yaşadığı iddia edildi.

3 HAFTA ÖNCE DERVİŞOĞLU'NA "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ YAPMIŞTI

9 Mayıs'ta İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Özdemir, "En önemli ve en başta tebriğimiz Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na Sayın Dervişoğlu bizim için çok kıymetli, değerli isimdir. İYİ Parti camiasına, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olsun. Türkiye'nin meseleleri noktasında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Genel Başkanımızı tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle, bu görevi layıkıyla yapacağına da yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İKİ GÜN ÖNCE BİR İSTİFA DAHA YAŞANMIŞTI

İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde de Antalya Milletvekili Aykut Kaya, istifa etmişti. Kaya'nın istifasının ardından partinin Meclis'teki vekil sayısı 36'ya gerilemişti.
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