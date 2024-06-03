Gazze'de 8 ay sonra ateşkes umudu: Dünyanın gözü İsrail'in kararında

İsrail basını, Tel Aviv'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi önerisinin ana hatlarının çoğunu kabul ettiğini yazdı.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, söz konusu önerinin önce İsrailli siviller ve kadınlar, ardından askerlerin serbest bırakılmasını ve yaşayan esirlerin salıverilmesinden sonra ölenlerin teslim edilmesini içerdiği kaydedildi.



Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.



Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elindeki ölen rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.



Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.



NETANYAHU İKİ KAMP ARASINDA KALDI



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti. Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini kabul etmesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyeceğini belirtmişti.



Öte yandan ateşkes planı İsrail içinde büyük tartışmalara yol açıyor. Netanyahu'nun hükümetin çökmesini önlemek için ateşkese şiddetle karşı çıkan aşırı sağcılarla planı destekleyen merkez arasında denge kurmaya çalıştığı belirtiliyor.



Hükümetin aşısı sağcı kanadından Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Teröristlerin zaferi olur" sözleriyle ateşkes planına şiddetle karşı çıkarak istifa tehdidinde bulundu.



Netanyahu bir yandan da esir değişimi konusunda ısrar eden ordu ve istihbarat yetkilileriyle savaş kabinesindeki ılımlı isimlerin baskısı altında.



Bu arada cumartesi gecesi on binlerce kişi ateşkes talebiyle sokaklara dökülerek hükümeti protesto etti.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby ise, Hamas'ın masadaki ateşkes teklifini kabul etmesi halinde İsrail'in de evet diyebileceğini düşündüklerini söyledi.



GAZZE'DE SALDIRILAR SÜRÜYOR



Ateşkes tartışmaları sürerken Gazze'deki katliam da devam ediyor.



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.



Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki er-Ramida bölgesinde 2 evi bombalaması sonucu 3'ü çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürüldü, 82 bin 627 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.